Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar "İmamoğlu istifa" sloganı attı 3. Sayfa Haberleri Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar "İmamoğlu istifa" sloganı attı Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, 'İmamoğlu istifa' sloganı attı. Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar "İmamoğlu istifa" sloganı attı İSTANBUL - Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, 'İmamoğlu istifa' sloganı attı. Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü. Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5'te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli Avcılar Saat 3. Sayfa Haberler

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