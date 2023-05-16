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Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da bir kişi, yaklaşık 30 metrelik saat kulesine tırmanarak çıktı.

Ankara'da bir kişi, yaklaşık 30 metrelik saat kulesine tırmanarak çıktı. Kulenin tepesinde tehlikeli hareketler sergileyen duyarsız gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde yer alan saat kulesine tırmanan bir gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi. Sürünerek çıktığı 30 metrelik kulenin tepesinde canını hiçe sayarak anlamsız hareketler sergileyen genci aşağı inmesi için arkadaşları ikna ederken, korku dolu o anlar çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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