Rüzgarın Savurduğu Tabela, Yaşlı Kadının Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü... O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

55 gn sonra hayatını kaybetti

Yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Doğançay, 10 Ekim'de yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Palyatif serviste tedavi gören Doğançay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane raporunda ise ölüm nedeni "normal ölüm" olarak kaydedildi.

Öte yandan reklam tabelasının kadının üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.