Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı - Haberler

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Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı

Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralıKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rüzgardan dolayı uçan çatı 1 otomobile zarar verirken yolda oynayan bir çocuk da sıçrayan parçalar dolayısıyla yaralandı.

Rüzgarda uçan çatı kağıt gibi katlandı: 1 yaralı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rüzgardan dolayı uçan çatı 1 otomobile zarar verirken yolda oynayan bir çocuk da sıçrayan parçalar dolayısıyla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2228. Sokakta meydana gelen olayda, çıkan rüzgar sebebi ile bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan sıçrayan parçalar nedeni ile kaldırımda oynayan bir çocuk yaralanırken, otoparkta bulunan bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de çatıda kalan parçaları temizledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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