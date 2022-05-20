Rüzgarda kırılan dal otomobilin üzerine düştü - Haberler

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Rüzgarda kırılan dal otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rüzgarda kırılan dal otomobilin üzerine düştü

Adıyaman'da rüzgarda kırılan bir ağacın dalı, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Adıyaman'da rüzgarda kırılan bir ağacın dalı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağaç dalının düşme anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir ağacın dalı aniden çıkan rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda kırılan ağacın dalı, park halindeki Basri Ata'ya ait 27 D 4270 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yol ise trafiğe kapandı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, otomobilin üzerindeki ağaç dalını parçalayarak bulunduğu yerden aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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