Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası: 1000 Ukraynalı Cenazesi teslim edildi

Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası: 1000 Ukraynalı Cenazesi teslim edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da gerçekleştirilen anlaşma kapsamında 1000 Ukraynalı asker cenazesinin teslim edildiğini ve 19 Rus asker cenazesinin alındığını açıkladı. Bu takas, Haziran ayında yapılan barış görüşmelerinin bir parçası.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bin Ukraynalı askerin cenazesinin 19 Rus askerin cenazesi ile takas edildiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak, bugün Ukrayna'ya 1000 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerinin daha cenazesi teslim edildi. Bizim savaşçılarımızdan ise 19 cenaze alındı. Hepsi kendi topraklarında huzur içinde yatacaklar" dedi.

Esir takasına ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bu takas, Haziran ayında İstanbul'da yapılan 2. barış görüşmelerinde kararlaştırılan anlaşmanın parçası" denildi.

Rus resmi haber ajansı TASS'ın müzakere heyetinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya, Ukrayna'ya 3 bin askerin cenazesini teslim edecek. Kaynak, bugün yapılan bin cenazenin tesliminin bu sürecin tam olarak başladığı anlamına geldiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.