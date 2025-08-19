Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası: 1000 Ukraynalı Cenazesi İade Edildi

Rusya'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği anlaşma çerçevesinde, 1000 Ukraynalı askerin cenazesi teslim edilirken, 19 Rus askerin cenazesi iade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde bin Ukraynalı askerin cenazesinin 19 Rus askerin cenazesi ile takas edildiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kararlaştırıldığı üzere, bugün bin Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettik, 19 Rus cenazesi ise bir ay öncesiyle aynı sayıda olmak üzere iade edildi" dedi.

Rusya, İstanbul'da varılan anlaşma kapsamından 3 binden fazla askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti. - MOSKOVA

