Rusya ve Belarus Ortak 'Zapad 2025' Tatbikatında Deniz Hedeflerine Füze Saldırısı Gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus ile yapılan ortak stratejik tatbikat "Zapad 2025" kapsamında Baltık Filosu güçlerinin, deniz hedeflerine yönelik seyir füzeleriyle ortak füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya ile Belarus arasında NATO ülkeleri ile çevrelenen Baltık ile Barents denizlerinin tarafsız suları üzerinde düzenlenen Zapad 2025 ortak stratejik tatbikat devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zapad 2025 kapsamında Baltık Filosu güçlerinin, deniz hedeflerine yönelik seyir füzeleriyle ortak füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, "Zapad-2025 kapsamında, 'Stoikiy' korvetinin mürettebatı, "Bal" kıyı füze sistemi personeli ve Baltık Filosu deniz havacılığına ait Su-30SM çok amaçlı savaş uçağı ekipleri, şartlı düşman savaş gemileri grubunu taklit eden hedef pozisyonuna karşı seyir füzeleriyle ortak füze saldırısı görevini başarıyla yerine getirdi. Donanma Başkomutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, atış komutanının deniz hedeflerinin başarıyla vurulduğuna dair raporunu kabul etti" denildi.

Norveç ve Finlandiya sınırlarına yakın bölgede tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada ise Kuzey Filosu deniz piyadelerinin, Norveç ve Finlandiya sınırlarına yakın Murmansk bölgesindeki Sredniy Yarımadası'nda kıyı çıkarma savunması görevlerini gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Tatbikatın doruk noktası, yarımada kıyısına şartlı olarak çıkarma yapan 'düşmanla' yapılan muharebe oldu. Deniz piyade birliğine Kuzey Filosu'na ait hava unsurları ateş desteği sağladı. Su-33 güverte avcı uçakları, 'düşmanın' çıkarma yaptığı bölgeye bombalı hava saldırısı düzenledi. Mi-8AMTSh ateş destek helikopterleri de operasyonu destekledi" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatta insansız hava sistemlerinin kullanımına özel önem verildiği vurgulanan açıklamada, "İnsansız hava aracı (İHA) birliğinin operatörleri, düşmanın personeline ve hafif zırhlı araçlarına karşı mühimmatları hassas bir şekilde bırakma görevini başarıyla yerine getirdi" değerlendirmesi yapıldı.

İki ülke arasındaki tatbikat cuma günü başladı

Rusya ile Belarus askeri kuvvetleri, 12 Eylül Cuma günü NATO ülkeleri ile çevrelenen Baltık ile Barents denizlerinin tarafsız suları üzerinde Zapad 2025 ortak stratejik tatbikatı başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tatbiktın amacına ilişkin yapılan açıklamada, "Tatbikatın amacı, komuta becerilerini, etkileşim düzeyini ve bölgesel ile koalisyon kuvvet gruplarının saha eğitimini geliştirmek; barışı koruma, çıkarları savunma ve askeri güvenliği sağlama yönündeki ortak görevleri yerine getirme kapasitesini artırmaktır. Tatbikat süresince, saldırıların önlenmesi kapsamında karma, bölgesel ve koalisyon kuvvet gruplarının komuta ve kontrol uygulamaları yapılması, tehditlerin etkisiz hale getirilmesi ve sınırlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için ortak hareket planlarının çeşitli senaryoları uygulanacaktır" denilmişti. - MOSKOVA