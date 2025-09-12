Rusya ve Belarus, NATO Ülkelerini Hedef Alan Ortak Tatbikat Başlattı

Rusya ile Belarus ordusu, NATO ülkeleri ile çevrelenen Baltık ile Barents denizlerinin tarafsız suları üzerinde Zapad 2025 ortak stratejik tatbikatı başlattı.

Rusya'dan insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'da düşürülmesinin ardından dikkat çeken bir adım geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin Zapad 2025 ortak stratejik tatbikatı başladı" denildi. Açıklamada, tatbikatın, Belarus ve Rusya topraklarındaki eğitim alanlarında ve NATO ülkelerinin çevrelediği Baltık ile Barents denizlerinin tarafsız suları üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

"Tatbikatın amacı: Barışı koruma"

Tatbikatın bu yıl iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak eğitimlerinin son aşamasını oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Tatbikatın amacı, komuta becerilerini, etkileşim düzeyini ve bölgesel ile koalisyon kuvvet gruplarının saha eğitimini geliştirmek; barışı koruma, çıkarları savunma ve askeri güvenliği sağlama yönündeki ortak görevleri yerine getirme kapasitesini artırmaktır. Tatbikat süresince, saldırıların önlenmesi kapsamında karma, bölgesel ve koalisyon kuvvet gruplarının komuta ve kontrol uygulamaları yapılması, tehditlerin etkisiz hale getirilmesi ve sınırlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için ortak hareket planlarının çeşitli senaryoları uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatın aşamaları paylaşıldı

Tatbikatın aşamalarına ilişkin detayın paylaşıldığı açıklamada, "Ortak stratejik tatbikatın ilk aşamasında, askerler Birlik Devleti'ne yönelik saldırıyı püskürtürken, birliklerin ve askeri birimlerin komuta ve kontrolünü, iş birliği düzenini ve tüm destek türlerini organize etmeyi pratiğe dökeceklerdir. İkinci aşamada ise odak noktası, Birlik Devleti'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, düşmanın mağlup edilmesi olacak ve buna dost devletlerin koalisyon kuvvet gruplarının katılımı da dahil edilecektir" denildi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, tatbikata, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer partner ülkelerden askeri komuta-kontrol birimlerinin operasyonel grupları ve askeri birlikler davet edildi. - MOSKOVA