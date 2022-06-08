Rusya, Ukrayna saflarında savaşan 3 paralı askerin yargılamasına başladı - Haberler

Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan 2 İngiliz ve 1 Fas uyruklu paralı askerler Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde hakim karşısına çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya, Ukrayna saflarında savaştığı sırada esir aldığı paralı askerleri yargılamaya başladı. Rus ordusu tarafından geçtiğimiz nisan ayında esir alınan 2 İngiliz ve 1 Fas uyruklu paralı askerler Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde hakim karşısına çıktı. İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim, Donetsk Halk Cumhuriyeti mahkemesinde verdikleri ilk savunmalarında suçlarını kısmen kabul ederek, Rus askerlerine karşı savaştıklarını fakat sivillere zarar vermediklerini savundu.

Sanık paralı askerler, 15 ile 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ifade edilirken, yargılanmanın önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.

Ukrayna, Rus askerleri hapis cezasına çarptırmıştı

Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 23 Mayıs'ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti.

Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov ise 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan Kozacha Lopan'daki altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan topçu birliğinin parçası oldukları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi tarafından 31 Mayıs'ta 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa