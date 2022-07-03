Rusya, Ukrayna'nın doğudaki "son kale" olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın doğudaki 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde devam eden operasyonalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Rapora göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lisichansk ve çevredeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı; bunların en büyüğü Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora'dır. Son 24 saatte kurtarılan yerleşimlerin toplam alanı 182 kilometrekare.

"Tam kontrol sağlandı"

Ukrayna'nın doğudaki son kale olarak tanımladığı Lysychansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lysychansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı" denildi.

Son 24 saatte 182 kilometrekarelik bölgede kontrol sağlandı

Lysychansk dışında kontrol sağlanan yerleşim yerlerinin Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte kontrol sağlanan bölgenin 182 kilometrekarelik bir alana denk geldiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych yaptığı açıklamada, Lysychansk'ı Ukrayna'nın doğusundaki "son kale" olarak tanımlamıştı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa