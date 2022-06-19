Son dakika gündem: Rusya, Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor Son dakika haberler... Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı. Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı. Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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