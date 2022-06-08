Rusya, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı binasını vurdu - Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bulunan Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na ait bir binayı hedef aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya bu kez Sumi bölgesinde bulunan Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na ait bir binayı vurdu. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Düşman, Sumi bölgesindeki Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na ait binayı yok etti. Yerel saatle 12.00 civarında Sumi bölgesindeki Shostka alanındaki bir sınır köyüne ateş açıldı" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntülerde binadan dumanların yükseldiği görüldü. Son 6 gün içinde Rusya, Sumi ve Çernihiv bölgesine 70 kez ateş açtı. - SUMİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa