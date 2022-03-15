Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu - Haberler

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Rusya, Ukrayna'da roket üretim fabrikasını vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve hava araçları için roket üreten fabrika, Rus bombardımanıyla vuruldu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, 20 gündür devam ediyor. Rusya, başkent Kiev'de hava araçları için roket üretimi yapan "Artem" fabrikasını vurdu.

Rusya: "16 hava aracı imha edildi"

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracı, birer adet Su-24 ve Su-25 tipi savaş uçağı ve 1 adet Mi-8 tipi helikopter olmak üzere 16 hava aracının imha edildiği duyuruldu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Roket, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

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