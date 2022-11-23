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Rusya, Ukrayna'da hastaneyi vurdu: 1 bebek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Rusya, Ukrayna'da hastaneyi vurdu: 1 bebek hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Vilnyansk kentinde bir hastaneyi hedef alması sonucu yeni doğan 1 bebek hayatını kaybetti, annesi ve doktor ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Vilnyansk kentinde bir hastaneyi hedef alması sonucu yeni doğan 1 bebek hayatını kaybetti, annesi ve doktor ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör devleti sivillere ve sivil yapılara karşı savaşmaya devam ediyor. Vilnyansk hastanesinin doğum servisine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 1 bebek hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada da bebeğin annesinin ve doktorun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı. - ZAPORİJYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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