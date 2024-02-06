Rusya, Ukrayna'da bir köydeki oteli hedef aldı: 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi. Polis, saldırıda 30'dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi.
Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna'da bir köyü vurdu. Harkov bölgesine bağlı bir köydeki 3 katlı otele düzenlenen saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi.
Polis, saldırıda 30'dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi. - HARKOV