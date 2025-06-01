Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA Saldırılarını Doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA Saldırılarını Doğruladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına düzenlediği İHA saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirdi. Saldırıların bazıları püskürtüldü ve yangınlar kontrol altına alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırılarını doğrulayarak, "Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını vurduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına İHA kullanarak terör saldırısı düzenledi" dedi.

Ivanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarına düzenlenen saldırıların püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, "Murmansk ve Irkutsk Bölgelerinde, hava alanlarına yakın bir bölgeden fırlatılan İHA'lar sonucunda birkaç uçak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı. Askeri ve sivil personel arasında herhangi bir kayıp yaşanmadı" denildi.

Açıklamada saldırılarla bağlantılı kişilerin gözaltına alındığı aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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