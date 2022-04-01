Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı - Haberler

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Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.

Rusya Kırım'dan Ukrayna'nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var" dedi. Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskender, Ukrayna, Kırım, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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