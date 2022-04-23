Rusya Odessa'daki çok katlı binayı roketle vurdu - Haberler

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Rusya Odessa'daki çok katlı binayı roketle vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Rusya Odessa'daki çok katlı binayı roketle vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan çok katlı bir binayı roketle hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan çok katlı bir binayı roketle hedef aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusu Ukrayna'nın farklı bölgelerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Liman şehri Odessa'yı hedef alan Rus askerlerinin çok katlı bir binayı roketlerle vurmasının ardından dumanlar gökyüzünü sardı. Odessa Belediye Başkanlığı Basın Ofisi tarafından saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, "Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü yayınlayarak düşmana yardım etmeyin. Bilgiler güncelleniyor" ifadeleri kullanıldı. - ODESSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Liman, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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