Haberler

Rusya'dan Ukrayna'daki yerleşim bölgesine saldırı: 26 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Saldırılar, barış müzakereleri sürerken sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Barış müzakereleri devam ederken, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya'nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasa gördüğünü ve 1'i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı. - ZAPORİJYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek

Aylardır tutuklu olan Rezan Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title