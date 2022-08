Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda can kaybı 22'ye yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda can kaybı arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Hayatının kaybedenler arasında 11 yaşında 1 çocuğun olduğunu aktaran Zelenskiy, 5 kişinin ise yanan araçta hayatını kaybettiğini ifade etti. Tren istasyonunda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Zelenskiy, "İşgalciler yaptıkları her şeyin hesabını mutlaka verecek. İşgalcileri mutlaka topraklarımızdan atacağız" dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıklamıştı.

(İHA)