Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan Snihurivka kentine yönelik saldırıda can kaybı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3'ü sivil, 7'si askeri personel 10 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022