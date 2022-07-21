Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 26'ya yükseldi Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlediği füze saldırısında bilanço artıyor. Vinnytsia Valisi Serhiy Borzov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi. Vali Borzov, "20 yaşındaki Olga Lysenko kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının düzenlendiği 14 Temmuz tarihinde Zafer Meydanı'ndaydı. Dişçiden eve dönüyordu. Saldırı nedeniyle vücudunun yüzde 98'inde yanıklar oluşmuştu. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen saldırının Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Tymoshenko, saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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