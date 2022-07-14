Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi Rus ordusunun, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği açıklandı.

- Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi

KİEV - Rus ordusunun, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlediği füzeli saldırıda bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini belirtti. Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın saldırısı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title