- Rusya'nın Vinnytsia'ya düzenlediği saldırıda can kaybı 20'ye yükseldi

KİEV - Rus ordusunun, Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentine düzenlediği füzeli saldırıda bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini belirtti. Tymoshenko açıklamasında saldırının, Karadeniz'de yer alan Rus ordusuna ait bir denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzeleri ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin Vinnytsia bölgesinde 4 seyir füzesi düşürdüğü öğrenildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın saldırısı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa