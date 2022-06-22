Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 324 çocuk öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 324 çocuğun hayatını kaybettiği, 592 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 324 çocuğun hayatını kaybettiği, 592 çocuğun da yaralandığı belirtildi. Açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 307, Harkov bölgesinde 175, Kiev bölgesinde 116, Çernihiv bölgesinde 68, Luhansk bölgesinde 54, Herson bölgesinde 52, Mıkolayiv bölgesinde 48, Zaporijya bölgesinde 30, Sumi bölgesinde ise 17 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca, Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az 2 bin 52 eğitim kurumunun hasar gördüğünü ve 210'unun tamamen yıkıldığını açıkladı. Rakamların kesin veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa