Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 243 çocuk öldü - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 243 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 243 çocuk öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Başsavcılık ayrıca Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az bin 937 eğitim kurumunun hasar gördüğü ve 181'inin tamamen yıkıldığını açıkladı. Rakamların kesin veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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