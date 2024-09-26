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Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü, 12 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırıları Devam Ediyor: 1 Ölü, 12 Yaralı
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Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Hava savunma sistemleri 66 dron ve 4 füzeyi imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 78 dron ve 6 füze ile gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece boyunca 78 dron ve 6 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko'nun yaptığı açıklamaya göre, Rus güçlerinin Odessa bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya kentindeki güdümlü bombalı saldırıda ise 1'i çocuk 8 kişi yaralandı, 12 bina yıkıldı ve 18 kişi tahliye edildi. Herson şehrindeki saldırıda da 2 kişi yaralandı. Başkent Kiev'de Rus dronunun düşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, 4 apartman ve 20 araç hasar gördü. Bakan Klymenko, Rusya'nın Donetsk, Harkov, Sumi ve Ivano-Frankovsk şehirlerini de hedef aldığını açıkladı.

İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, Rusya'nın kritik altyapıyı vurduğunu ve şehrin batısındaki bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin 66 dron ve 4 füzeyi imha ettiğini bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik Ukrayna 3-sayfa Dünya Rusya

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