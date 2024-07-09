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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülke genelinde düzenlediği füzeli saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Saldırılarda 4 çocuk da hayatını kaybetti ve 190 kişi yaralandı.

Rus ordusunun dün Ukrayna genelini hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil ülke genelinde farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Kiev, Kryvyi Rih, Dnipro ile diğer yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 42'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca 190 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Çocuk hastanesinin Rus Kh-101 seyir füzesiyle vurulduğu öğrenildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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