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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentine düzenlediği füzeli saldırıda 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentine düzenlediği füzeli saldırıda 5'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 682 gündür devam ediyor. Rusya bugün Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentine düzenlenen saldırıda 5 'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, "Saldırıların sonuçları şimdilik bu" ifadelerini kullandı. - DONETSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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