Rusya'nın Ukrayna sınırındaki demiryolu ikinci kez bombayla hedef alındı

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Bryansk bölgesinde demiryolunun ikinci kez bombayla hedef alınması sonucu yük treni raydan çıktı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Bryansk bölgesinde bulunan demiryolunda bir patlama daha meydana geldi. Patlama sonucu yük treni raydan çıktı. Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, patlamanın Snezhetska Tren İstasyonu yakınında meydana geldiğini aktararak, "Çeşidi bilinmeyen bir patlayıcı infilak etti. Olayda can kaybı yaşanmadı. Lokomotif dahil çok sayıda vagon raydan çıktı. Olay yerinde çalışma yürütülüyor" dedi.

Rusya Demiryolları Taşımacılığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, "Saat 19.47'de (TSİ) Bryansk bölgesindeki Snezhetska-Belyy Bereg tek hatlı demiryolunda saldırı nedeniyle bir lokomotif ve 20 vagon raydan çıktı. Vagonlarda büyük ölçekli yangınlar çıkmazken itfaiye ekiplerinin yanı sıra bir yangın söndürme treni olay yerine sevk edildi" denildi.

Öte yandan dün Bryansk bölgesindeki demiryolu bomba ile hedef alınmış, Petrol ürünleri ve kereste taşıyan trenin lokomotifi ve 7 vagonu raydan çıkmıştı. Trende çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilmişti. - MOSKOVA