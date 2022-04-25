Rusya'nın Ukrayna'nın demiryolu altyapısına düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'nın demiryolu altyapısına düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef almıştı. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Vinnytsia bölgesindeki demiryolu altyapısına düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Başsavcılık, "Ön bilgiler 5 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını gösteriyor. Kurtarma operasyonları sürüyor. Olay yerinde müfettişler, savcılar ve diğer hizmetler çalışıyor" ifadelerini kullanarak, Rus ordusunun Zhmerynka ve Kozyatyn kasabaları yakınlarındaki "ulaşım altyapısını" vurmak için roket kullandığını belirtti.

Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Rusya'nın bu ayın başlarında doğudaki Kramatorsk kentinde tahliye için kullanılan bir tren istasyonuna düzenlediği hava saldırısında 59 kişi hayatını kaybetmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa