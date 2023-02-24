Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nin önündeki yol Ukrayna bayrağı renklerine boyandı

İngiltere'de "Led By Donkeys" adlı aktivist grup, Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önündeki yolu Ukrayna bayrağı renklerine boyadı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü yaklaşırken, İngiltere'de aktivistler farklı bir eyleme imza attı. "Led By Donkeys" adlı aktivist grup, Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önündeki yolu Ukrayna bayrağı renklerine boyadı.

Söz konusu eylemin Rusya'ya Ukrayna'nın bağımsızlığını hatırlatmak için düzenlendiğini açıklayan aktivist grup, "Yarın, Putin'in bağımsız bir devlet ve kendi geleceğini tayin hakkına sahip bir halk olan Ukrayna'yı emperyalist işgalinin birinci yıldönümü. Londra'daki büyükelçiliğinin önünde devasa bir Ukrayna bayrağının varlığı, ona bunu hatırlatmaya hizmet edecek" denildi.

Londra polisi, eylemle ilgili 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 4 aktivisti, mala zarar verme ve ulaşımı engelleme suçlarından gözaltına aldı. - LONDRA