Rusya'nın Kursk Bölgesine Saldırı: Tümgeneral Mikhail Gudkov Hayatını Kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Tümgeneral Mikhail Gudkov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Korenevo yerleşim birimindeki bir karargaha saldırı düzenledi. Saldırıda Rusya Deniz Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Tümgeneral Mikhail Gudkov ile 10 Rus askeri hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığndan yapılan açıklamada, "Rusya kahramanı Tümgeneral Gudkov, Kursk bölgesinin sınır hattında çatışma görevi sırasında hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Primorskiy Krayı Valisi Oleg Kozhemyako da yaptığı açıklamada, Gudkov'un yakın arkadaşı subay Nariman Shikhaliyev ile birlikte hayatını kaybettiğini söyledi. Kozhemyako, "Kursk bölgesinde hayatını kaybeden Mihail Gudkov, Nariman Shikhaliyev ve diğer tüm savaşçıların ailelerine, arkadaşlarına ve silah arkadaşlarına en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

42 yaşındaki Gudkov, Ukrayna'ya karşı saldırıların başladığı 24 Şubat 2022'den itibaren 155. Deniz Piyade Tugayı komutanı olarak özel askeri operasyona katılmış, geçtiğimiz Mart ayında Deniz Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı görevine atanmıştı. - MOSKOVA