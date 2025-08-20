Rusya'nın Kostiantynivka'ya Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kostiantynivka kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Donetsk Bölge Valisi, saldırının sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma amaçlı olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kostiantynivka kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 3 kişi öldü.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kostiantynivka kentine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Rusya'nın sekiz saldırı düzenlediğini ve bir pazar bölgesini de hedef aldığını aktararak, "Ruslar mümkün olduğunca çok sayıda sivili öldürmek ve sakat bırakmak için kasıtlı olarak saldırıyor" dedi.

Kostiantynivka, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna birlikleri için uzun süredir önemli bir lojistik merkezi olarak hizmet veriyor. - KİEV

