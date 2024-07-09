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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

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Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, yaralı sayısı 190'a yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır' ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, yaralı sayısı 190'a yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rus vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın dün Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 38'e, yaralı sayısının ise 190'a yükseldiği bildirildi. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zelenskiy'den Batı'ya silah çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda çocuk hastanesi, evler, anaokulları, doğum hastanesi, okul, iş merkezi dahil 100 farklı noktanın hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy, "Rus teröristler bunun hesabını vermeli. Sadece endişe terörü durdurmaz. Rus füzelerini düşürmemiz gerekiyor. Rus savaş uçaklarının imha edilmesi gerekiyor. Güvenlik açığı bırakmayacak güçlü adımların atılması gerekiyor. Dünyanın bunun için gerekli gücü var. Ortaklarımız bunu yapabilir. Bir an önce çözümlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Biden: "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız"

ABD Başkanı Joe Biden ise Rus saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, " Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivili öldüren ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve can kaybına yol açan füze saldırıları, Rusya'nın vahşetinin korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında olmaya devam etmesi ve Rusya'nın saldırganlığını göz ardı etmemiz kritik önem taşıyor. Bu hafta Başkan Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington'da ağırlayacağım ve desteğimizi açıkça belirtmek için Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim. Müttefiklerimizle birlikte, şehirlerini ve sivillerini Rus saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik yeni önlemleri açıklayacağız. ABD, Ukrayna halkının yanındadır" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Joe Biden Ukrayna Çocuk Rusya Kiev Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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