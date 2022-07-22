Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü - Haberler

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Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın İdlib'e saldırısında 7 sivil öldü

Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçlerinin Suriye'nin İdlib şehrine düzenlediği saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rus güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'te sivil yerleşimleri hedef aldı. Saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sivil ise yaralandı. Yetkililer, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağının Yakubiye ve Cudeyde köylerine hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, enkaz altında kalan sivillerin olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Muhammed Rabah - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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