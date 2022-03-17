Rusya'nın Harkov saldırısında can kaybı 21 olarak açıklandı

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa şehrindeki bir okulu vurması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Merefa'daki bir okul Rus bombardımanının hedefi olmuştu. Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır toplam 25 kişinin de yaralandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarını devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Harkov Bölge Savcılığı, Ukrayna İstihbarat Servisi ile beraber Ukrayna Ceza Kanunu'nun 438. Maddesi (cinayet ve savaş kanunlarının ihlali) gereğince olaya ilişkin soruşturma başlattı" denildi. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa