Rusya'nın Finlandiya'daki konsolosluğuna ses bombalı saldırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Finlandiya'daki Mariehamn Konsolosluğuna ses bombası atıldığını duyurarak, saldırının ardından Finlandiya'ya nota verildiğini açıkladı.

Rusya'nın Finlandiya'daki Mariehamn Konsolosluğuna ses bombalı saldırı düzenlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, saldırının 20 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleştiğini belirterek, "30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gecede Finlandiya'ya bağlı Aland Adaları'nda bulunan Mariehamn'daki Rus konsolosluğuna vandalca bir eylem gerçekleştirilmiştir" dedi.

Zaharova, "Bir grup tarafından Rus dış misyonu bahçesine ses bombası ve farklı nesneler fırlatıldı. konsolosluk binası maddi hasar gördü. Konsolosluk personelinin yaşamına ve sağlığına karşı bir tehdit oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Finlandiya makamlarına konsolosluk güvenliğinin alınması için nota verdiklerini de belirten Zaharova, "Helsinki'deki Rusya Büyükelçiliği tarafından Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na sorumluların adalete teslim edilmesi ve Aland Adaları'ndaki konsolosluk çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve mülklerinin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep eden nota verildi" dedi. - MOSKOVA