Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü - Haberler

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Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor: 33 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın, 9 Temmuz'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı bir binayı hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Rusya'nın, 9 Temmuz'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı bir binayı hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentindeki 5 katlı bir apartmanı vurması sonucu bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, "Chasiv Yar'daki binada devam eden arama çalışmalarında bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından 9 kişi kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 9 Temmuz'da Chasiv Yar kentindeki 5 katlı binayı hedef almış ve binanın 2 girişi de tamamen yıkılmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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