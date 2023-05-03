Rusya'nın başkenti Kremlin Sarayı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.
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Rusya'nın başkenti Kremlin Sarayı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.
Rusya'nın başkenti Kremlin Sarayı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu. İHA'lar etkisiz hale getirilirken, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ne yönelik suikast girişimi olarak değerlendirildiği belirtildi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa