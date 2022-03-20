Rusya, Mikolayiv kentini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev'i hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Rus askerleri, akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv'i vurdu. Askeri bir noktanın hedef alındığı iddia edilirken, olay yerine Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı ekipler geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa