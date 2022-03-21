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Rusya, Mikolayiv'i vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Mikolayiv'i vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'i bombaladı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın sahil kenti Mikolayiv'i bombaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın Mikolayiv kentini de vurdu. Öğle saatlerinde Rus ordusunun kente saldırı gerçekleştirmesinin ardından Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, orduya ilişkin görüntülerin yayınlanmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Ukrayna'dan iyi günler. Rusya, gündüz şehri ve sivil yerleşim alanlarını vuruyorlar. Rica ediyorum görüntü yayınlamayın. Kimseye yardım etmiş olmuyorsunuz" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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