Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu - Haberler

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Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Mikolayiv'deki iki üniversite binasını vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketle hedef aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki üniversite binasını roketle hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını, iki üniversite binasının vurulduğunu açıkladı. Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor. - MIKOLAYIV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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