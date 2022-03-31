Rusya, Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridoru yarın da açık tutacak

Rusya'nın, Mariupol'den Zaporijya'ya bugün açtığı insani koridor Fransa ve Almanya'nın talebi ile yarın da açık tutulacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın bugün Mariupol'den Zaporijya'ya açtığı insani koridorun yarın da açık tutulmasını talep etti. Liderlerin bu görüşmesinin ardından Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na söz konusu insani koridorun yarın da açık tutulması emrini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev liderlerin talepleri doğrultusunda Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridorun yarın da açık tutulacağını belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakan'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şahsi talepleri üzerine 1 Nisan 2022 tarihinde 10.00 itibariyle Rusya Savunma Bakanlığı Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridoru yeniden açık tutacak. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" dedi.

"Rusya'da bu tür mayınlar yok"

Rusya'nın, Karadeniz'e mayınlar döşediğine dair Ukrayna ve Batı medyasında çıkan iddiaları yalanlayan Mizintsev, "Ukraynalı yetkililer, Karadeniz'de bir mayın tehdidi oluşturma sorumluluğundan kaçmak için alaycı bir şekilde bundan Rusya'yı suçlamaya çalışıyorlar. Nitekim Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İstanbul Boğazı ve Romanya açıklarında bulunan mayınların Rus tarafının mühimmatı olduğunu iddia ediyor. Rus uzmanlar tarafından keşfedilen deniz çapa mayınları, yalnızca Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından hizmet veren 730 numaralı nesne olarak tanımlandı. Rus Donanması'nın envanterinde bu tür mayın yok" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa