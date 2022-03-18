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Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu. Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. - LVİV

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

Rusya Lviv'de havalimanını vurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polonya, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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