Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu - Haberler

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Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisi, Rusya'nın hedefi oldu.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan bir petrol rafinerisi, Rusya'nın hedefi oldu.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 52 gündür devam ediyor. Rusya, ülkenin çeşitli bölgelerini hedef almayı sürdürürken, Luhansk'ta bulunan bir petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından açıklama yapan Luhansk Valisi Sergiy Gayday, "Rusya Lısıçansk kentinde bir petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırı sonucu çıkan yangın 5 bin metrekarelik alana yayıldı. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Bu rafineriye düzenlenen ilk saldırı değil. Düşman sistematik olarak buraya saldırıyor. Ayrıca sivil yerleşim alanlarını da hedef almaya devam ediyorlar. Bundan dolayı sığınaklarda kalın" dedi.

Yangın çıkan rafineriden paylaşılan görüntülerde alevlerin ve yoğun dumanın bölgeyi sardığı görüldü. - LUHANSK

Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu

Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu

Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Petrol, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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