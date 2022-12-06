Rusya: "Kursk kentindeki havaalanına İHA ile saldırı gerçekleştirildi" 3. Sayfa Haberleri Rusya'nın Kursk kentindeki bir havaalanına saldırı gerçekleştirildiği, yakıt tankının alev aldığı belirtildi. Rusya'nın Kursk kentindeki bir havaalanına saldırı gerçekleştirildiği, yakıt tankının alev aldığı belirtildi. Rusya'nın güneybatısındaki Kursk kentinde yer alan bir havaalanının insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit sosyal medya hesabından yerel saatle 07.20'de yaptığı açıklamada, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, "İHA saldırısı nedeniyle Kursk Havaalanı'ndaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı Rusya 3. Sayfa Haberler

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