Rusya: 'Kırım'da elektrik şebekesine saldırmaya çalışan Ukraynalı gözaltına alındı'

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'da elektrik şebekesine bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı Ukraynalı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'da elektrik şebekesine bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı Ukraynalı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Kırım Yarımadası'ndaki bir elektrik şebekesine saldırı planlandığını duyurdu. Açıklamada, "Kırım'da bir elektrik iletim hattı tesisinde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, FSB tarafından engellendi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıyı planlayan kişinin Ukrayna vatandaşı olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanı 1978 doğumlu bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Operasyon sırasında 3 yüksek tesirli patlayıcı, patlayıcıya ait kullanım kılavuzu ve Kırım'daki güç ünitelerinin yerini gösteren haritaya el konuldu" denildi. Eylemin gerçekleşmesi halinde 5 bin kişinin elektriksiz kalacağı vurgulanarak gözaltına alınan kişinin mahkemeye çıkarılacağı, terör saldırısı düzenlemek ve patlayıcı bomba bulundurmak suçundan yargılanacağı aktarıldı. - MOSKOVA