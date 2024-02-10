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Rusya İHA'larla Harkov'a saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti

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Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine gerçekleştirdiği İHA saldırısında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov bölgesine İran yapımı İHA'larla saldırı gerçekleştirdi. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "İşgalciler saat 22.46'dan itibaren Shaded kamikaze insansız hava araçlarıyla Harkov'a saldırdı. İHA'lar bazı binalara ve evlere isabet etti, çok sayıda büyük çaplı yangın çıktı. 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuk, 7 aylık bir bebek dahil 7 kişi hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı. Saldırılarda 15 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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