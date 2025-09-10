Rusya, İHA'ların Polonya'yı Hedef Almadığını Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gece boyunca sürdürülen saldırılarda Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'yı hedef almadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Polonya hava sahasını ihlal ettikten sonra Polonya ve NATO müttefikleri tarafından düşürülen insansız hava araçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Dün gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk, Hmelnitskiy ve Jitomir bölgeleri ile Vinnitsya ve Lviv şehirlerindeki savunma sanayi tesislerine uzun menzilli kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile saldırı tipi İHA'larla geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmiştir" denildi.

Söz konusu tesislerin Ukrayna ordusu için havacılık araçları, elektronik bileşenler ve insansız hava araçlarının üretim ve tamiratını gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın saldırıda bu tesisleri hedef aldığı ve tüm hedeflere ulaşıldığı belirtildi.

"Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelere hazırız"

Polonya'nın hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Polonya topraklarındaki herhangi bir hedefi vurma niyeti yoktu. Saldırıda kullanılan ve Polonya sınırını geçtikleri iddia edilen Rus İHA'larının maksimum uçuş menzili 700 km'yi aşmamaktadır. Her şeye rağmen, Polonya Savunma Bakanlığı ile istişarelere hazırız" ifadelerine yer verildi. - MOSKOVA